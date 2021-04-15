В Европе число умерших от COVID превысило 1 млн

Число жертв коронавирусной инфекции в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения превысило 1 млн человек.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюгге заявил, что Европа перешла порог в 1 миллион умерших от коронавируса на прошлой неделе. По его словам, ситуация по COVID-19 в регионе остается серьезной. Каждую неделю подтверждается в среднем 1,6 млн случаев заражения. Это 9,5 тысяч человек каждый час или 160 человек в минуту.

Клюгге отметил, что при этом в ряде стран фиксируются ранние сигналы о возможном снижении заболеваемости. Остается важным снижение распространения инфекции среди граждан.

Он также напомнил, что в европейском регионе ВОЗ распределили 171 млн доз семи вакцин от коронавируса. Первично привиты уже почти 13% населения Европы, а полный цикл вакцинации прошли 7% населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристы, привившиеся «Спутником V», смогут не отбывать карантин при посещении Словении.