В Петербурге накажут таксиста, сбившего пешехода на Будапештской

Таксист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: ГУ МВД по СПб

Таксист сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Фото: ГУ МВД по СПб

Петербургская полиция привлекла к административной ответственности водителя такси, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

По информации городской пресс-службы ГУ МВД, автомобильная авария с участием пешехода и такси случилась накануне в 17:40 во дворе дома №38/7 по Будапештской улице.

Водитель такси на Hyundai Solaris сбил 55-летнего мужчину и поспешил скрыться с места происшествия, никому не сообщив о ДТП. Очевидцы вызвали пострадавшему скорую, его госпитализировали с травмами. Состояние пешехода не уточняется.

Полицейские установили приметы автомобиля и остановили его в Кировском районе. В отношении 40-летнего таксиста составлен административный протокол по двум статьям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала дрифтера, собравшего «пробку» в центре Петербурга.