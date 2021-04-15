Полиция задержала дрифтера, собравшего «пробку» в центре Петербурга

В Петербурге задержали дрифтера, который вечером 14 апреля собрал «пробку» на улице Восстания.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, водитель спортивного автомобиля Nissan устроил дрифт прямо на перекрёстке. Заметив патрульный автомобиль, нарушитель попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ГИБДД на следующем перекрёстке.

Нарушителем оказался 29-летний уроженец Карелии. Выяснилось, что на его счету около 20 штрафов за проезд на запрещающий сигнал светофора, большая часть штрафов до сих пор не оплачена. Кроме того, сотрудники полиции заподозрили, что номера машины были подделаны. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Мужчина извинился перед жителями от имени дрифт-команды, участником которой он является, за доставленные неудобства.

В отношении него составили несколько административных протоколов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Центральном районе Петербурга водитель Lexus был задержан за опасную езду. В салоне авто инспекторы ГИБДД обнаружили несколько ножей. Инцидент произошел во вторник, 3 ноября, на Кавалергардской улице. Внимание правоохранителей водитель привлек многочисленными нарушениями ПДД.