В центре Петербурга авария с участием каршеринга притормозила движение трамваев

Автомобиль каршеринга врезался в Шкоду. Фото: соцсети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

Автомобиль каршеринга врезался в Шкоду. Фото: соцсети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП Петербурга".

В Петербурге в Центральном районе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое остановило движение трамваев. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На улице Садовой, недалеко от Марсового поля столкнулись два автомобиля.

Сообщается, что одним из участников выступила машина каршеринга, которая врезалась сзади в «Škoda Rapid». При этом легковой автомобиль «догнал» второе авто на трамвайных путях, в связи с чем общественный транспорт встал.

На фотографии, которую сделал очевидец аварии не заметны ни автомобили Госавтоинспекции, ни кареты скорой помощи.

О пострадавших также нет сведений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция задержала жителя Московской области 1994 года рождения у дома 18 по проспекту Большевиков у автомобиля каршеринга Ниссан Кашкай. В результате осмотра автомобиля был изъят бумажный пакет, внутри которого находилось 1,2 кг наркотиков.