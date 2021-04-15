В Василеостровском районе ДТП с участием скорой попало на видео

На перекрестке столкнулась скорая и легковушка. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На перекрестке столкнулась скорая и легковушка. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге в Василеостровском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и «Nissan Qashqai». Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

На кадрах с видеорегистратора отчетливо видно, как карета скорой помощи с мигалками пытается преодолеть перекресток 8-й линии и среднего проспекта В.О.

Однако ей это не удалось, потому как автомобиль «Nissan Qashqai» не закончил свой маневр.

Отмечается, что после столкновения легковой автомобиль будто бы не заметил случившегося и поехал дальше.

Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Кировском районе города произошла мистическая смерть, мужчина внезапно умер на пешеходном переходе. происшествие с участием велосипедиста.