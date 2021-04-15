Внезапная смерть настигла мужчину на пешеходном переходе в Кировском районе

В Петербурге в Кировском районе города произошла мистическая смерть, мужчина внезапно умер на пешеходном переходе. происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщает «Мегаполис».

В Кировском районе на площади Стачек и Старо-Петергофского проспекта по неизвестной причине умер мужчина. Он скончался на пешеходном переходе на тротуаре.

Отмечается, что девушка, живущая в доме напротив видела, как около девяти вечера врачи пытались реанимировать мужчину, однако вернуть к жизни его не удалось.

Сообщается, что тело накрыли белой простыней. Очевидцы заметили, как над умершим плакала девушка.

К слову, кроме кареты скорой помощи и одной полицейской машины, никаких других служб рядом не было. На данный момент и они уехали. При этом рядом с телом остались дежурить несколько полицейских.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на набережной Обводного сбили ребенка на велосипеде. Мальчика госпитализировали в среднетяжелом состоянии. Он находится в больнице.