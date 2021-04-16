Восемь человек задержаны по делу о незаконной банковской деятельности в Петербурге

Петербургская полиция задержала восемь человек по подозрению в незаконной банковской деятельности на 77 млн рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержаны восемь человек, среди которых семь мужчин и одна женщина в возрасте от 20 до 56 лет.

В период с января 2019 года по март 2020-го они осуществляли незаконную банковскую деятельность: открывали и вели банковские счета, переводили денежные средства, осуществляли инкассацию и кассовое обслуживание лиц, связанных с незаконным обналичиванием денежных средств.

При этом они использовали расчетные счета подконтрольных им организаций , в том числе ООО «Кимота стройпроект», ООО «Техдиагностика», ООО «Реновация» и ООО «Тинес».

От «клиентов» они получили денежные средства на общую сумму не менее 304 млн рублей. Их комиссия за незаконные услуги составляла 17%, таким образом преступный доход составил не менее 77,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержаны организаторы шести подпольных казино.