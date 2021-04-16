В Петербурге задержаны организаторы шести подпольных казино

Сотрудники правоохранительных органов накрыли шесть подпольных казино в четырех районах Петербурга. Предполагаемые организаторы задержаны.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, неделю назад полицией было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного проведения и организации азартных игр в городе.

В среду, 14 апреля, полиция, следователи и росгвардия устроили облаву на шесть подпольных казино: они находились на проспекте Наставников, проспекте Энтузиастов, Гражданском проспекте, улице Коллонтай, Искровском проспекте и проспекте Энгельса.

Было изъято 55 игровых автоматов и 50 системных блоков.

В организации заведений заподозрили 46-летнего мужчину, 34-летнего мужчину и 47-летнюю женщину. Мужчин задержали, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замглаву «Альянса врачей» арестовали за организацию акции у колонии блогера Алексея Навального.