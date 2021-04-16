Около 50 тонн лимонов завезли в Петербург из Марокко

Инспекторы регионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз крупной партии марокканских лимонов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Партия лимонов общим весом около 50 тонн прибыла в морской порт Петербурга. Сотрудники Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль.

Груз был отправлен фирмой из города Бени-Меллаль, находящегося в центральной части Марокко. Лимоны следовали в адрес петербургской оптовой компании, торгующей фруктами и овощами.

Специалисты в ходе фитосанитарного контроля нарушений не выявили, цитрусовые фрукты успешно продолжили дальнейший путь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзору Петербурга не понравились семечки в сетевых гипермаркетах. Ведомство изучило почти 3,5 тыс. партий семенного материала, при этом около 1,5 тыс. из них реализовывались с нарушениями.