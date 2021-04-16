Реконструкция тепломагистрали на 10-й Советской завершится в 2022 году

В Центральном районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции тепломагистрали «Рылеевская» на 10-й Советской улице.

В настоящий момент идет второй этап масштабной реконструкции, он выполнен на 80%. Планируется, что работы на данном этапе завершат в ноябре текущего года. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Сергея Дрегваля.

Реконструкцию тепломагистрали проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». В зоне теплоснабжения проживает более восьми тысяч петербуржцев, там находятся 140 зданий, среди которых 115 жилых и три учебных учреждения. На время работ потребителей переключили на временный трубопровод.

В рамках третьего этапа трубопровод переложат на участках от 9-й Советской улицы по Фуражному переулку с продолжением по Госпитальной улице и Виленскому переулку до улицы Радищева. Реконструкция будет полностью завершена в следующем году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Большевиков завершилась реконструкция теплосети.