В Петербурге девочка, отравившаяся метадоном, пришла в себя и начала дышать

Ребенок, который отравился метадоном, пришел в себя. Девочка начала самостоятельно дышать. Об этом сообщает «78 канал».

Ранее сообщалось, что во Фрунзенском районе бригада скорой помощи доставила в детскую больницу семилетнюю девочку с тяжелым отравлением наркотиками.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне днем полиция получила от детской больницы информацию о госпитализации ребенка. Девочка попала в учреждение из своей квартиры на Софийской улице. Медики поставили ей диагноз острое пероральное отравление наркотиками. Сейчас за жизнь ребенка борются врачи. Она находится в тяжелом состоянии.

Полицейские выяснили, что незадолго до этого девочка съела конфету, которую ей дали в детском саду. Также установлено, что семья ребенка полная, на профилактическом учете не состоит.

Проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция начала проверку после того, как неизвестная на детской площадке вырвала ребенку волосы в связи с тем, что девочка залезла на лавочку с ногами.