В Химическом переулке пожарные борются с очагами возгорания: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Химическом переулке пожарные борются с очагами возгорания: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Кировском районе случился пожар. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Сегодня, 16 апреля в Петербурге в Кировском районе в Химическом переулке случился пожар. Возгоранию был присвоен повышенный номер. Gazeta.SPb публикует фоторепортаж.

Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Известно, что по адресу Химический переулок, 8 горит производство кирпича.

В половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8.

Выяснилось, что там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.

Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Пожару был присвоен повышенный номер. Его тушат 4 машины и 16 человек. Данных о пострадавших не было.

В комментариях пользователи негодуют, почему же сообщения о пожарах стали поступать так часто в городе на Неве.

Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сотрудники пожарной службы борются с возгоранием в Химическом переулке дома 8. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Gazeta.spb.ru. опубликовала видео с место события в Кировском районе Северной столицы.

Ранее Gazeta.spb.ru. сообщала, что за месяц до пожара на фабрике «Невская мануфактура» в суд поступили материалы дела по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор».

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