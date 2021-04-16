В Химическом переулке пожарные борются с очагами возгорания: фоторепортаж Gazeta.SPb
В Кировском районе случился пожар. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Сегодня, 16 апреля в Петербурге в Кировском районе в Химическом переулке случился пожар. Возгоранию был присвоен повышенный номер. Gazeta.SPb публикует фоторепортаж.
Известно, что по адресу Химический переулок, 8 горит производство кирпича.
В половине второго дня сегодня В ГУ МЧС по городу поступило сообщение об огне на Химическом переулке 8.
Выяснилось, что там горят поддоны и стружка на площади 300 квадратных метров.
Пожару был присвоен повышенный номер. Его тушат 4 машины и 16 человек. Данных о пострадавших не было.
В комментариях пользователи негодуют, почему же сообщения о пожарах стали поступать так часто в городе на Неве.
Gazeta.spb.ru. опубликовала видео с место события в Кировском районе Северной столицы.
Ранее Gazeta.spb.ru. сообщала, что за месяц до пожара на фабрике «Невская мануфактура» в суд поступили материалы дела по статье «Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор».