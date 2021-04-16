В Петербурге наградили директоров лучших управляющих компаний города

В Петербурге наградили директоров лучших управляющих компаний города
Награды начальникам лучших управляющих организаций вручили вице-губернатор Николай Бондаренко. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице подвели итоги Межрегиональной отраслевой Премии профессионалов «Управляющий многоквартирным домом 2020 года». Награды начальникам лучших управляющих организаций вручили вице-губернатор Николай Бондаренко и председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Нина Леонтьева.

На конкурсе Северную столицу представили 1 частный жилкомсервис и 4 с городским участием в управлении, а Ленинградскую область – 1 муниципальное предприятие.

Бондаренко сказал спасибо директорам управкомпаний Петербурга за решение сложных вопросов, понижение задолженностей, применение современных технологий, механизацию труда и подготовку высококвалифицированных сотрудников.

В 7 номинациях конкурса оценивались различные достижения жилкомсервисов: современный подход компаний к работе, эффективность, качество и масштабность изменений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург ко Дню города украсят за 5,7 миллиона рублей.

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