Петербург ко Дню города украсят за 5,7 миллиона рублей

День города. Невский проспект. Фото: Gazeta.SPb
Праздничное украшение ожидает Дворцовую площадь, Невский проспект, некоторые площади, проспекты и шоссе. Фото: Gazeta.SPb

На праздничное оформление Северной столицы ко Дню города в нынешнем году выделили более 5,7 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику нужно будет до 17 мая выполнить техподготовку оборудования. С 18 до 27 мая надо смонтировать конструкции.

В этом году в честь Дня города Петербург украсят флагами, композициями в государственном триколоре, баннерами и композициями из флагов. Праздничное украшение ожидает Дворцовую площадь, Невский проспект, некоторые площади, проспекты и шоссе.

Победителя конкурса выберут 26 апреля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просят не бить панику из-за новостей об умерших после прививки петербуржцах. Накануне стало известно о том, что в Петербурге есть единичные случаи смерти людей от коронавируса после того, как они были вакцинированы первым компонентом прививки.

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