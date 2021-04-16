КГИОП не будет вмешиваться в ход ремонта дома Ванюковой, фасад которого изуродовали строители

Построенный в начале XX века Дом Ванюковой на Большом проспекте П.С. 2/1 останется без защиты комитета Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Фасад здания успели изуродовать строители, которые уничтожили лепнину.

Как сообщили Gazeta.SPb в КГИОП, который возглавляет Сергей Макаров, дом Ванюковой не относится к числу объектов культурного наследия.

В начале апреля рабочие сняли строительные леса, обнажив фасад здании. Оказалось, что участки, на месте которых была лепнина, забросали штукатуркой, русты воссозданы так и не были.

Как выяснила Gazeta.SPb, ремонтом занималась компания ООО «Стройкомплект». В Фонде капремонта ремонта, работающим под руководством Петра Погребняка, сообщили, что подрядчик постоянно срывал сроки, компании делали замечания по качеству работ. В конце декабря прошлого года договор с компанией расторгли.

Теперь ремонтом дома займется ООО «СпецСтрой». Ему предстоит заново выполнить капремонт фасада. Строители должны будут восстановить лепной декор и штукатурные поверхности. Работы обещают завершить к июлю этого года.

Именно этот подрядчик реанимировал фасад дома Лидваля на Каменноостровском проспекте после того, как в порядок не один год его пыталась привести в порядок компания «Строительная культура». В тот раз профильный вице-губернатор Николай Бондаренко возложил вину за испорченный фасад на некомпетентных рабочих.

Отметим, что Дом на Большом проспекте П.С. 2/1 был построен в 1898-1900-х годах по проекту архитектора Василия Баранкеева. До этого там находился деревянный дом А.Я. Волкова. В 1916-м году в здании размещались мастерские авиазавода Сикорского, а после Запасной огнеметно-химический батальон.