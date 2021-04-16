На проспекте Медиков велосипедист оказался в слепой зоне, а затем на земле

Девушка не заметила велосипедиста. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Девушка не заметила велосипедиста. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-трансопртное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на проспекте Медиков девушка парковалась и не заметила проезжающего мимо велосипедиста. Очевидец происшествия сфотографировал случившееся.

На кадрах хорошо видно, что на парковке лежит мужчина, а над ним стоят двое неравнодушных.

Сообщается, что на месте происшествия находятся все службы. Сведений о других пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.