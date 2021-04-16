На проспекте Медиков велосипедист оказался в слепой зоне, а затем на земле

На проспекте Медиков велосипедист оказался в слепой зоне, а затем на земле
Девушка не заметила велосипедиста. Фото: «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-трансопртное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петроградском районе на проспекте Медиков девушка парковалась и не заметила проезжающего мимо велосипедиста. Очевидец происшествия сфотографировал случившееся.

На кадрах хорошо видно, что на парковке лежит мужчина, а над ним стоят двое неравнодушных.

Сообщается, что на месте происшествия находятся все службы. Сведений о других пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.

велосипедист новости СПб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти в субботу потеплеет до +17
Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от ...
ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в ...
Петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать
Родители учеников петербургской школы №777 выступили против массового набора
«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с ...
Экс-редактор «Невских новостей» возглавит «Московский комсомолец» в Петербурге
На проспекте Медиков велосипедист оказался в слепой зоне, а затем на земле