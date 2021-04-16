«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с понедельника

&#171;Невская Мануфактура&#187; никак не успокоится, пожарные тушат ее с понедельника
"Невскую мануфактуру" все еще проливают. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В Петербурге в Невском районе сотрудники пожарной охраны до сих пор трудятся над «Невской Мануфактурой». Об этом сообщает «78 канал».

В Невском районе на данным момент все еще проливают два очага. Все потому, что они находятся в труднодоступных завалах. Сообщается, что общая площадь трудных мест составляет 20 квадратных метров.

Сегодня петербургские пожарные полностью ликвидировали горение на территории бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Здание горело с понедельника.

Напомним, что в пожаре на «Невской мануфактуре», который распространился на 10 тысяч квадратных метров и бушевал почти сутки, погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.

невская мануфактура новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Голикова заявила, что темпы вакцинации от коронавируса позволяют ждать ...
В Ленобласти в субботу потеплеет до +17
Компанию из Выборга хотят оштрафовать на 600 млн рублей из-за уклонений от ...
ДТП в Кировском районе: переходившая дорогу женщина еле успела отскочить в ...
Петербуржцев, пользующихся электросамокатами, могут начать штрафовать
Родители учеников петербургской школы №777 выступили против массового набора
«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с ...
Экс-редактор «Невских новостей» возглавит «Московский комсомолец» в Петербурге