«Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с понедельника

В Петербурге в Невском районе сотрудники пожарной охраны до сих пор трудятся над «Невской Мануфактурой». Об этом сообщает «78 канал».

В Невском районе на данным момент все еще проливают два очага. Все потому, что они находятся в труднодоступных завалах. Сообщается, что общая площадь трудных мест составляет 20 квадратных метров.

Сегодня петербургские пожарные полностью ликвидировали горение на территории бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Здание горело с понедельника.

Напомним, что в пожаре на «Невской мануфактуре», который распространился на 10 тысяч квадратных метров и бушевал почти сутки, погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.