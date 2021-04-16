В Красногвардейском районе в доме загорелись две квартиры

В Красногвардейском районе в доме загорелись две квартиры
В пожаре мог кто-то пострадать. Фото: скриншот ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пожар произошел в квартирах на девятом и десятом этажах.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 16 апреля, в одном жилом доме случилось сразу два пожара. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Красногвардейском районе в доме на проспекте Наставников. Там загорелись две квартиры – на девятом и десятом этажах. В одном помещении огнем было охвачено 20 квадратных метров, а также горел балкон. Во втором огонь поглотил 4 квадратных метра квартиры и четыре квадратных метра балкона.

Ликвидировать возгорание удалось к половине десятого вечера. В тушении возгорания участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Невская Мануфактура» никак не успокоится, пожарные тушат ее с понедельника.

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