Субботним утром Петербург свободен от пробок

Утром субботы, 17 апреля, петербургские автомобилисты отдыхают от пробок: сейчас городские улицы практически свободны от заторов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» к 8 утра, дорожная ситуация в Северной столице оценивается всего на один балл. Ситуация ухудшится на балл к 10:00. К часу дня пробки возрастут до четырех баллов.

В настоящий момент небольшие заторы наблюдаются на участке Московского шоссе, на Лиговском и Невском проспекта, Садовой улице, Индустриальном проспекте, набережной Обводного канала и Загородном проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня петербургский аэропорт работает в обычном режиме, поэтому пассажирам не придется тратить время, они должны улететь без каких-либо проблем.