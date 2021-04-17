Во Всеволожске госпитализировали впавшего в кому петербургского школьника

Во Всеволожске госпитализировали впавшего в кому петербургского школьника
Мальчик после ссоры ушёл из дома. Фото: pixabay

В городе Всеволожск Ленобласти доставили в больницу ребенка, впавшего в кому по неизвестной причине.

В пятницу, 16 апреля, в отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации школьника. Около семи часов вечера от дома по Колтушскому шоссе медики увезли 11-летнего мальчика в коме. Он находился в тяжелом состоянии.

Как сообщил 78.ru со ссылкой источник в правоохранительных органах, полицейские выяснили, что мальчик после ссоры ушёл из дома. Он проживает в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации ребенка, который наелся магнитов в квартире на Караваевской улице.

Всеволожск кома ленобласть


 

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