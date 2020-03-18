В Невском районе Петербурга госпитализировали шестилетнего ребенка с инородными телами в желудочно-кишечном тракте и кишечной непроходимостью. Несовершеннолетний находился в тяжелом состоянии.
Обо всем стало известно во вторник, 17 марта. В отдел полиции поступило сообщение из больницы. Медики сообщили, что бригада скорой помощи доставила в больницу ребенка из дома по Караваевской улицы.
Как стало известно gazeta.spb.ru, мать малыша рассказала, что 15 марта по недосмотру родителей ребенок проглотил магниты из детского магнитного конструктора.
Уточняется, что семья, в которой ребенок наелся магнитов, полная и благополучная.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Михайловском саду вечером от огнестрельного ранения погиб полицейский.