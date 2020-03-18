В Михайловском саду вечером от огнестрельного ранения погиб полицейский

В Центральном районе Северной столицы правоохранители устанавливают обстоятельства смерти сотрудника полиции. Его забрали с огнестрельным ранением.

Все произошло во вторник, 17 марта. Около 23 часов в отдел полиции поступило сообщение об огнестрельном ранении в Михайловском саду.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие сотрудники обнаружили на стационарном посту с огнестрельным ранением головы сотрудника ОВО по Адмиралтейскому району, 27-летнего старшину полиции.

Пострадавшего в состоянии клинической смерти доставили в больницу. Несмотря на старания медиков, он скончался.

С места происшествия изъята запись видеонаблюдения. Видно, что в 20:45 из будки поста выпал человек.

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