Задержанную жительницу Ленобласти изобличили в еще одной карманной краже в Петербурге

Полицейские Петербурга изобличили в еще одной карманной краже задержанную жительницу Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Девушку поймали 14 марта. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность 23-летней жительницы к совершению еще одной карманной кражи.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в конце февраля подозреваемая совершила кражу мобильного телефона стоимостью 60 тыс. рублей из кармана пальто 22-летней гражданки. Все произошло в торговом центре на улице Ефимова.

Подозреваемой назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника.