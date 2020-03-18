В Петербурге задержали подростков, ограбивших сверстника

В Петербурге правоохранители задержали двоих подростков, которые оставили восьмиклассника без беспроводных наушников.

Обо всем стало известно во вторник, 17 марта. Среди дня в отдел полиции обратился 43-летний мужчина. Он рассказал, что 4 марта на площади Стачек двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у его 15-летнего сына наушники.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, ущерб составил 14 тыс. рублей

Через час после заявления полицейским удалось задержать подозреваемых. У 15-летних подростков изъяли похищенное. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым назначена подписка о невыезде.

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