Специалисты «Теплосети» починили трубопровод на Воскресной набережной раньше срока

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» с опережением нормативных сроков завершили ремонтные в Центральном районе города. Трубу прорвало накануне днем, 17 марта, у дома 18 по Воскресенской набережной.

Десять специалистов начали работу с вечера вторника, к 2:30 следующего дня ремонт был завершен. Они заменили ненадежный участок сети и провели диагностику нового трубопровода.

На настоящий момент обеспечение теплоснабжением осуществляется в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кадры с разливом воды и исходящим от нее паром, были опубликованы в соцсети «Вконтакте».