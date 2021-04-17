Число умерших от COVID во всем мире превысило 3 млн

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в США. Фото: unsplash

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в США. Фото: unsplash

Общее число жертв коронавирусной инфекции в мире достигло 3 000 225 человек. Такой показатель зафиксирован в субботу, 17 апреля.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику по коронавирусу на основе данных федеральных и местных властей, всего за время пандемии в мире выявлено 193 963 964 случая заражения. Выздороветь удалось 79 739 004 инфицированным.

Больше всего жертв коронавируса зафиксировано в США, где умерли 556 224 человека. Общее число заболевших в Штатах составляет 31 575 640. Следом за Америкой идет Бразилия, где скончались 368 749 человек и заразились 13 832 455 человек. Третью позицию по числу умерших занимает Мексика, где зафиксировано 211 693 смерти и 2 299 939 случаев заражения.

В России, по данным федерального оперштаба, число летальных исходов от COVID составляет 105 193. Всего заразились 4 693 469 человек, вылечились 4 318 389 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки коронавирус выявили у 701 петербуржца.