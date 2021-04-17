На Дворцовой площади четыре тысячи военных проведут репетицию парада Победы

На Дворцовой площади четыре тысячи военных проведут репетицию парада Победы
На Дворцовой площади пройдет репетиция парада Победы. Фото: ЗВО

В понедельник, 19 апреля, на главной петербургской площади пройдет репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, репетиция пройдет с 16 до 18 часов на Дворцовой площади. Участие в тренировке примут более четырех тысяч военнослужащих.

Военные в составе парадных расчетов отработают сценарий проведения парада, а также отточат навыки строевых приемов с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Также на репетиции будут кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона. Военные будут тренироваться вплоть до конца апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Дворцовой площади прошла тренировка военного оркестра перед Днем Победы.

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