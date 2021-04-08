На Дворцовой площади прошла тренировка военного оркестра перед Днем Победы: фоторепортаж Gazeta.SPb

Сегодня утром, 8 апреля, на Дворцовой площади прошла тренировка сводного военного оркестра. Военные готовятся к параду в День Победы.

Тренировка прошла в рамках подготовки к параду в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Личный состав оркестра тренировался под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца.

Военные музыканты отработали созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения военных маршей, а также строевые приемы при передвижении по площади и на месте.

В состав военного оркестра вошли музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей Западного военного округа и других силовых ведомств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в апреле в Петербурге начнутся репетиции авиашоу военных ЗВО к Параду Победы.