Задержанному в Петербурге украинскому консулу дали трое суток, чтобы покинуть Россию

МИД России объявил о решении выслать из страны украинского консула Александра Сосонюка, который был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при получении закрытой информации.

Как сообщили в министерстве, в субботу, 17 апреля, в российский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило. Это связано с задержанием консула Генконсульства Украины в Петербурге, который был задержан 16 апреля. Правоохранители заподозрили Сосонюка в шпионаже.

Российская сторона объявила о нежелательности пребывания украинского дипломата на территории РФ. Ему рекомендовали покинуть пределы России в течение 72 часов начиная с понедельника, 19 апреля.

Консул был задержан сотрудниками ФСБ во время получения от россиянина закрытых сведений из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. В ФСБ назвали деятельность дипломата несовместимой с его статусом и враждебной по отношению к России. К дипломату примут меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержанный в Петербурге украинский консул зарабатывал $56 тысяч в год.