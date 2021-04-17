Следователи выяснят, кто разлил мазут на берегу карьера возле деревни Керро

Следователи выяснят, кто разлил мазут на берегу карьера возле деревни Керро
Лужа мазута у карьера в районе Керро. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Следственные органы проводят доследственную проверку после сообщений о разливе мазута во Всеволожском районе Ленобласти.

Как сообщили в областном управлении СК, местный жители обнаружил огромную лужу мазута на песчаном берегу карьера, расположенном в 300 метрах от трассы «Сортавала», рядом с деревней Керро в Куйвозовском сельском поселении.

«По данному факту следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области организовано доследственная проверка», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Ленобласти бьют тревогу: неизвестные слили мазут в карьер в районе Керро.

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