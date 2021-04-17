Кто такая фаворитка принца Филиппа, которой приписывали роман с мужем Елизаветы II

В Великобритании попрощались с герцогом Эдинбургским, супругом королевы Елизаветы II. Траурная церемония продолжалась около полутора часов. На нее были приглашены только самые близкие – 30 человек. Особое внимание среди приглашенных на себя обратила одна. Она была единственным гостем, не относящимся к королевской семье – графиня Маунтбеттен Бирманская. Именно ее считали фавориткой скончавшегося принца и даже приписывали ей роман с мужем королевы.

Из дочек мясника – в фаворитки принца

Некогда графиня Маунтбеттен Бирманская была простой Пенелопой Мередит Иствуд. Она родилась в обычной семье. Ее отец был мясником. Он, впрочем, смог прийти к успеху. Его бизнес так расширился, что он сколотил миллионное состояние. Оно и гарантировало Пенелопе вступление в высшее общество.

Девушка была эффектной блондинкой и обращала на себя внимание. Известно, что среди тех, кто увлекался, ей был и сын Филиппа, принц Чарльз. По-настоящему околдован ей оказался го друг Нортон Нэтчбулл, лорд Ромси. Они обвенчались в 1979-м году.

Так Пенелопа сблизилась с членами королевской семьи. С принцем Филиппом она познакомилась в 1977-м году. Герцогу тогда было 56 лет, а ей всего 24.

Позже они стали каждый год участвовать в экипажной езде. Именно тогда они начали тесно общаться. Пошли слухи о том, что их связывает нечто большее, чем езда в экипажах.

К слову, слухи подогревало и то, что репутация принца никогда не была идеальной. Ему неоднократно приписывали романы с разными женщинами. Приближенные говорили о том, что между Филиппом и Пенелопой нет ничего кроме дружбы, но герцог испытывал к девушке явную симпатию.

Пенелопа помогла Филиппу, поскольку ему было тяжело держать в руках поводья. Известно, что они даже уединялись в поместье в Норфолке, которое она покидала, как правило, сразу после того, как туда приезжала королева Елизавета II. Та, впрочем, как будто всегда снисходительно относилась к Пенелопе.

Личная жизнь самой Пенелопы сложилась трагически. В 1980-х она потеряла маленькую дочь – у ребенка был диагностирован рак почек. Ее старший сын стал наркоманом и потерял право на управление своим имуществом. Ее супруг ушел из семьи. Филипп всегда поддерживал свою подругу.

Пенелопа оказала герцогу поддержку после ситуации с принцессой Дианой. Филипп был привязан к леди Ди, но она разбила его сердце, решившись на публичные откровения.

До конца жизни Филиппа Пенелопа оставалась его близким другом. Она была гостем и на семейных праздниках.

Опора и поддержка Елизаветы

Несмотря на то, что Филиппа подозревали в связях с другими женщинами, для многих его брак с Елизаветой II стал образцовым. Любовь всей своей жизни будущая королева встретила еще будучи восьмилетней девочкой. Самому Филиппу было 13. Долгие годы они вели переписку и стали близкими друзьями, а позже – влюбились. С браке они прожили 73 года.

Сама Елизавета отмечала, что Филипп был все годы для нее опорой и в рабочих, и семейных вопросах.

«Я, вся наша семья, эта и многие другие страны, в долгу перед ним больше, чем он мог думать», — отмечала королева после смерти супруга.