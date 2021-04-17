СК проведет проверку после сообщений об обрушении лепнины на ребенка

СК проведет проверку после сообщений об обрушении лепнины на ребенка
Следователи проводят проверку Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет Петербурга проведет проверку после травмирования и госпитализации в детскую больницу малолетнего мальчика в результате падения на него фрагмента лепнины с одного из домов, расположенного на Московском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Проводится доследственная проверка по результатам которой, будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Напомним, на Московском проспекте произошло обрушение лепнины с фасада дома. Кусок облицовки с высоты свалился прямо на коляску с маленьким ребенком. С карниза здания кирпич попал ребенку в левый глаз. Тротуар был залит кровью, рядом с местом лежал огромный булыжник. По словам свидетельницы произошедшего, глаз малыша моментально затек, кровь из раны «просто забрызгала все». Пострадавшего малыша, которому два с половиной года, доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Невском обрушившийся кусок штукатурки упал на голову петербуржцу.

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