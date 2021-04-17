Мессенджер WhatsApp в мае «отключит» часть пользователей

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новые правила мессенджера, не смогут пользоваться приложением в полном объеме.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая», — сообщается на сайте сервиса.

В том случае, если пользователь откажется принимать новые правила, его аккаунт не удалят, однако функциональность мессенджера будет сильно ограничена. В частности, читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.

Ране gazeta.spb.ru сообщала о том, что WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где указано, что компании должны предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования. Специалисты отметили, что при таких широких полномочиях последние могут «осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру».