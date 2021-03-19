Россиянам раскрыли опасность использования WhatsApp

За пользователями WhatsApp увеличивается риск глобальной слежки американских спецслужб. Об этом сообщили на сайте «Главного радиочастотного центра».

WhatsApp, Facebook и Instagram подчиняются законам США, где указано, что компании должны предоставлять спецслужбам доступ и ключи шифрования. Специалисты отметили, что при таких широких полномочиях последние могут «осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру».

Напомним, ранее WhatsApp пошел на крайние меры, чтобы обновить спорную политику конфиденциальности. Мессенджер угрожает с 15 мая удалить всех пользователей, которые не примут его новые правила. Однако, если пользователь принимает порядок, то он будет делиться своими данными с социальной сетью Facebook.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Пушков спрогнозировал уход пользователей из WhatsApp из-за новых требований.