Пушков спрогнозировал уход пользователей из WhatsApp из-за новых требований

Пользователи WhatsApp, не согласные с обновлением месенджера, они найдут альтернативу приложению. Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее WhatsApp пошел на крайние меры, чтобы обновить спорную политику конфиденциальности. Мессенджер угрожает с 15 мая удалить всех пользователей, которые не примут его новые правила. Однако, если пользователь принимает порядок, то он будет делиться своими данными с социальной сетью Facebook.

Пушков написал в своем Twitter-аккаунте, что несогласные с нововведениями легко найдут альтернативу мессенджеру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что WhatsApp запретит отправку сообщений при отказе от новых правил.