WhatsApp запретит отправку сообщений при отказе от новых правил

WhatsApp запретит отправку сообщений при отказе от новых правил
Мессенджер пользуется популярностью. Фото: pixabay.com

Популярный мессенджер WhatsApp подготовил новые правила для своих пользователей. Людей ждут санкции за отказ от требований компании.

Информация об этом появилась на сайте технической поддержки. Там сообщается, что в случае отказа от новых положений до 15 мая, пользователям будет запрещено отправлять сообщения в мессенджере, а также читать входящие. Однако, если пользователь принимает порядок, то он будет делиться своими данными с социальной сетью Facebook.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», – говорится в сообщении.

По данным портала TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей WhatsApp будет удалять через 120 дней, начиная с момента последнего использования мессенджера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp.

WhatsApp мессенджер новые правила пользователи


 

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