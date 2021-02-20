WhatsApp запретит отправку сообщений при отказе от новых правил

Популярный мессенджер WhatsApp подготовил новые правила для своих пользователей. Людей ждут санкции за отказ от требований компании.

Информация об этом появилась на сайте технической поддержки. Там сообщается, что в случае отказа от новых положений до 15 мая, пользователям будет запрещено отправлять сообщения в мессенджере, а также читать входящие. Однако, если пользователь принимает порядок, то он будет делиться своими данными с социальной сетью Facebook.

«Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», – говорится в сообщении.

По данным портала TechCrunch, неактивные аккаунты пользователей WhatsApp будет удалять через 120 дней, начиная с момента последнего использования мессенджера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Telegram разрешил переносить историю переписки из WhatsApp.