Пламя охватило территорию у стадиона «Шторм» в Петербурге

Вечером 17 апреля на проспекте Народного Ополчения, 24, в Петербурге произошел пожар. Пламя охватило территорию, прилегающую к спортивному комплексу «Шторм».

Очевидцы рассказали, что там горит трава.

«Горит трава за стадионом «Шторм» на Народном Ополчении», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В сети появилось видео с места происшествия. По словам очевидцев, высота огня достигает нескольких метров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.