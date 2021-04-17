В сгоревшем доме в Гатчине нашли две сумки с оружием

В ночь 17 апреля в Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар.

Огонь охватил двухэтажный дом. К моменту, когда прибыли спасатели, горели уже 40 квадратных метров.

Сообщение о пожаре поступило в 03:39. В ликвидации пожара участвовали восемь спасателей.

Справиться с огнем удалось к 04:39. Из горящего дома эвакуировали двух человек. В сгоревшей квартире обнаружили тело. Личность погибшего устанавливается. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, в Петербурге в Петроградском районе города произошло чрезвычайное происшествие, загорелся автомобиль марки «Мерседес». Владелец же полез под капот полыхающей машины.