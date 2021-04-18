Молодая жена Петросяна жестко осадила критиков ее манеры одеваться

Молодая жена 75-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решила ответить всем критикам ее стиля.

Новый пост 32-летняя супруга известного комика опубликовала пост в своем Instagram. Она позировала в спортивный костюме, похожем на тот, что носили в начале 90-х.

«”Бабушкин гардероб” — так чаще всего невежды характеризуют мой выбор в одежде», — написала Брухунова.

По ее словам, так ее пытаются обидеть «не от большого ума, а от неумения найти свой стиль». Также звездная супруга рассказала, что сегодня мода 70-х и 90-х в тренде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением. Она предстала перед фанатами без очков, с макияжем и в необычных для себя нарядах.