Молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением

Молодая жена Петросяна поразила поклонников своим преображением
Татьяна Брухунова сменила имидж. Фото: скриншот Instagram

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна поделилась новыми снимками. Поклонники Татьяны Брухуновой с трудом узнали ее в новом образе.

Пост она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото Брухунова предстала перед фанатами без очков, с макияжем и в необычных для себя нарядах. Пользователи пришли в восторг от преображения жены юмориста.

«Вы просто расцветаете как роза», — написал подписчик.

Отметим, что для Петросяна брак с Брухуновой является уже пятым по счету. Однако с предыдущей женой, Еленой Степаненко, артист провел в официально зарегистрированных отношениях 33 года. Напомним, пара рассталась в ноябре 2018 года, а вскоре стало известно о связи Петросяна со своей помощницей, Татьяной. В прошлом году она родила от него сына, которого 75-летний юморист назвал Ваганом в честь своего отца.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак жестко высмеяла молодую жену Петросяна.

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