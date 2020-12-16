Собчак жестко высмеяла молодую жену Петросяна

Телеведущая прокомментировала шутки супруги юмориста.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак прокомментировала уровень юмора Татьяны Брухуновой. Своим мнением она поделилась в социальных сетях.

Молодя супруга Евгения Петросяна выложила в «сториз» коллаж, на котором сравнивает себя с черепахой Тортиллой из «Буратино». Сходство между ними действительно есть: особенно когда Брухунова надевает очки. Женщина посчитала картинку очень смешной и поделилась ей с поклонниками.

Собчак не посмеялась и решила устроить мастер-класс по жесткому юмору.

«Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передался половым путем»,

— описала ситуацию знаменитость.

Пока что Брухунова никак не ответила на критику Собчак. Вполне возможно, что и не станет, так как в последнее время на нее и без того обрушилось много негативных слов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак высмеяла Моргенштерна за участие в шоу «Давай поженимся».