Собчак высмеяла Моргенштерна за участие в шоу «Давай поженимся»

Собчак высмеяла Моргенштерна за участие в шоу «Давай поженимся»
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Телеведущая Ксения Собчак в своем выпуске новостей высмеяла рэпера Моргенштерна за участие в съемках шоу «Давай поженимся».

Она отметила, что этот выпуск наверняка наберет миллионы просмотров, «которые не снились Гузеевой». Телеведущая уверена, что комментарии под видео будут крайне токсичными.

Собчак добавила, что Моргенштерн может выступить в шоу «Давай поженимся» как в качестве жениха, так и невесты, потому что недавно он стал обладателем титула «Женщина года», который присвоил ему модный журнал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что власти Москвы могут временно закрыть или оштрафовать на 1 млн рублей ресторан рэпера Моргенштерна за нарушение антикоронавирусных мер. Нарушения были выявлены в ходе праздничного мероприятия, которое было организовано для популярного тик-токера и музыканта Дани Милохина.

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