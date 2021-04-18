Мужчине выстрелили в лицо из газового баллончика на спортплощадке в Ломоносове

В Петродворцовом районе Петербурга мужчина выстрелил в оппонента из газового пистолета, после чего пострадавший избил обидчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, у дома 1 по улице Михайловская г. Ломоносов . В отдел полиции поступило сообщение о том, что на волейбольной площадке у Красного пруда произошел конфликт между тремя мужчинами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, один из участников потасовки выстрелил из газового пистолета в лицо одному из оппонентов, после чего тот избил стрелка. В итоге оба попали в больницу

В отношении всех участников инцидента были составлены административные протоколы. Аэрозольное устройство изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержан рецидивист, угрожавший школьникам пистолетом на Ветеранов.