В Выборге разыскивают мужчину, изнасиловавшего 16-летнюю школьницу

Известно, что злоумышленника разговаривает с акцентом и у него на лице есть щетина.

В Выборгском районе разыскивают мужчину, который изнасиловал 16-летнюю школьницу. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Все случилось в девять вечера 15 апреля. Девочка гуляла и у Анненских укреплений встретила мужчину. Он шел перед ней на расстоянии нескольких метров, а затем остановился, чтобы завязать шнурки. Когда подросток проходила мимо, он схватил ее за руку и оттащил в сторону, чтобы надругаться.

СК Ленобласти возбудил уголовное дело, полицейские разыскивают злоумышленника. О нем известно, что это мужчина среднего телосложения, который разговаривает с акцентом и имеет щетину на лице. Он был одет в зеленую куртку, синие штаны, темную обувь и черную шапку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофила задержали во время изнасилования ребенка в припаркованном авто в Ленобласти.