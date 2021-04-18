Педофила задержали во время изнасилования ребенка в припаркованном авто в Ленобласти

В Ленобласти мужчину поймали с поличным во время изнасилования ребенка в машине. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в субботу, 17 апреля, на Петровской набережной в Выборге. Подозрительный автомобиль стражи порядка заметили во время патрулирования.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, в машине 41-летний безработный приезжий насиловал мальчика 2007 года рождения. Позже выяснилось, что злоумышленник познакомился со школьником в феврале в социальных сетях.

По словам мальчика, перед инцидентом они созвонились, и мужчина подъехал к дому ребенка на своей машине. По предварительным данным, злоумышленник предложил ребенку покататься, а сам отвез на набережную, где и произошло преступление.

Задержанный заявил, что прибыл в Россию в 2019 году для поисков работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали отчима по подозрению в изнасиловании падчерицы.