Путина пытаются отговаривать от опасных хобби, но бесполезно

Путина пытаются отговаривать от опасных хобби, но бесполезно
Путин и Шойгу отдыхают в тайге. Фото: сайт президента РФ

Песков отметил, что президент «последователен», поэтому не слушает чужое мнение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина иногда приходится отговаривать от опасных путешествий. Но так как глава государства «последователен в хобби», разговоры бесполезны – он лучше знает, как ему поступать. Об этом представитель Кремля заявил в эфире «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.

«Иногда — бывает — пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,

— сказал Песков.

Журналисты спросили, пытаются ли Путина отговорить, например, от морской прогулки или полета со стерхами. Оказывается, да, но президент иногда идет на риск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле рассказали о любви Путина к отдыху в Сибири.

владимир путин Дмитрий Песков хобби


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербург вернутся дожди и похолодании
Путина пытаются отговаривать от опасных хобби, но бесполезно
Экс-возлюбленный Бузовой назвал себя бабником
На Комендантском тушили однокомнатную квартиру
Пугачева снова не пригласила Киркорова на день рождения
Петербуржцы продолжают интересовать полетами в Анталью
Тарасов рассказал, чем ему не угодили прошлые отношения
Принцы Гарри и Ульям помирились на похоронах герцога Эдинбургского