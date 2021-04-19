Путина пытаются отговаривать от опасных хобби, но бесполезно

Песков отметил, что президент «последователен», поэтому не слушает чужое мнение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина иногда приходится отговаривать от опасных путешествий. Но так как глава государства «последователен в хобби», разговоры бесполезны – он лучше знает, как ему поступать. Об этом представитель Кремля заявил в эфире «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.

«Иногда — бывает — пытаются, конечно, отговорить, но он последователен вот в этих хобби»,

— сказал Песков.

Журналисты спросили, пытаются ли Путина отговорить, например, от морской прогулки или полета со стерхами. Оказывается, да, но президент иногда идет на риск.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кремле рассказали о любви Путина к отдыху в Сибири.