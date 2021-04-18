В Кремле рассказали о любви Путина к отдыху в Сибири

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин действительно любит Сибирь и предпочитает несколько дней проводить там в уединении.

«Видимо, он так прикипел всё-таки душой к Сибири, он её действительно любит. С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но действительно на несколько дней предпочитает всё-таки уединяться в Сибири, действительно так», — рассказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину.

Напомним, В конце марта президент РФ провел выходные в Сибири в компании министра обороны Сергея Шойгу. Пресс-служба президента России показала кадры Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в сибирской тайге, куда политики отправились на выходные отдыхать. На опубликованных кадрах видно, как одетые в одинаковые теплые костюмы Путин и Шойгу катаются на вездеходе, президент при этом сидит за рулем. Также они погуляли по лесу и пообедали на свежем воздухе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал возвращение Крыма результатом укрепления России.