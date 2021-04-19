Количество оправившихся от ковид-19 в Петербурге увеличилось почти на 140 процентов

В городе на Неве все продолжает понижаться вторая волна новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Северной столице COVID-19.

Известно, что за неделю общее число активно больных ковид-19 уменьшилось на 4,31 процента.

Помимо этого, если сравнивать с прошлым воскресеньем, то на 3,35 процента снизилось число госпитализаций взрослых с коронавирусом. Но, как отмечается в письме, в своем падении вторая волна все еще не достигла минимума, наблюдавшегося в прошлом августе. То есть, возможность новой вспышки заболеваемости все еще остается актуальной и вполне вероятной.

Таким образом, в Северной столице все также сохраняются базовые противоэпидемические ограничения. При этом ведется массовая вакцинации граждан.

Напомним, что 16 апреля в Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На вчерашний день прививку сделали более 498 тысяч человек.