Количество оправившихся от ковид-19 в Петербурге увеличилось почти на 140 процентов

Количество оправившихся от ковид-19 в Петербурге увеличилось почти на 140 процентов
Население Петербурга выздоравливает от коронавируса. Фото: pixabay

В городе на Неве все продолжает понижаться вторая волна новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению в Северной столице COVID-19.

Известно, что за неделю общее число активно больных ковид-19 уменьшилось на 4,31 процента.

Помимо этого, если сравнивать с прошлым воскресеньем, то на 3,35 процента снизилось число госпитализаций взрослых с коронавирусом. Но, как отмечается в письме, в своем падении вторая волна все еще не достигла минимума, наблюдавшегося в прошлом августе. То есть, возможность новой вспышки заболеваемости все еще остается актуальной и вполне вероятной.

Таким образом, в Северной столице все также сохраняются базовые противоэпидемические ограничения. При этом ведется массовая вакцинации граждан.

Напомним, что 16 апреля в Петербурге отменили перчаточный режим в общественных местах

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. На вчерашний день прививку сделали более 498 тысяч человек.

вакцинаци коронавирус новости СПб пандемия снижение заболеваемости


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Количество оправившихся от ковид-19 в Петербурге увеличилось почти на 140 ...
В России хотят возвратить МВД контроль над дорожными знаками
В Гималаях потеряли петербургского альпиниста
Россия заявила о выходе из проекта МКС с 2025 года
В Нигерии замечены следы пчеловодства 3500-летней давности
В МИДе России сообщили о высылке 20 чешских дипломатов
Весь апрель на Петроградке будет ограничено автомобильное движение
В понедельник в Пулково не ждут отмен и задержек рейсов