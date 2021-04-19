В России снижения нагрузки и похвалы хотят больше, чем повышения зарплат

Сервис по поиску работы «SuperJob» провел исследование по всей России и выяснил, что в текущем году люди не так ждут повышения зарплаты и премий, как предугадывают снижение нагрузки и признание заслуг.

Жители России стали гораздо меньше ждать от своей деятельности увеличения зарплаты или изменения системы мотивации. Однако все больше полагают, что им снизят нагрузку и признают их старания.

Большое количество россиян (54%) в 2021 году ждут от своей работы повышения зарплаты. На постоянство надеятся 38% опрошенных, на повышение — 29%.

Интересно, что для каждого четвертого работающего россиянина важны новые интересные задачи, такое же количество опрошенных хочет адекватное руководство.

Улучшить условия труда хотят 16% опрошенных, а пересмотреть систему мотивации и признание своих заслуг — по 12%.

Заметим, что каждый десятый россиянин ожидает, что его нагрузку уменьшат, при этом 4% рассчитывают на улучшение взаимоотношений в коллективе.

Отмечается, что никаких изменений в работе не ждут только 5% респондентов.

Интересно, что повышения на службе, адекватного руководства и улучшения отношений с коллегами и женщины, и мужчины хотят почти одинаково.

Если сравнивать с началом зимы прошлого года, то тех, кто ждет повышения зарплаты, стало меньше на 5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по государственному заказу поднял среднемесячный размер заработной платы рабочих-строителей первого разряда практически на 20%.