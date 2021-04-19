ФСБ нашла более 220 единиц оружия в подпольных мастерских в 21 регионе

Сотрудники ФСБ провели рейд против подпольных оружейников в 21 российском регионе. В ходе обысков силовики 222 пистолета и пулемета, артиллерийские снаряды и гранаты.

Об этом 19 апреля сообщили в ФСБ. В проведении рейда участвовали силовики службы, полицейские и росгвардейцы. Была пресечена деятельность 55 подпольных оружейников из 21 региона страны. Они занимались восстановлением боевых свойств гражданских образцов оружия и продавали их. Всего правоохранители «прикрыли» 27 подпольных мастерских.

Операция в частности проходила в Москве, Вологодской и Псковской областях, Ингушетии и Карачаево-Черкессии, Приморском и Хабаровском краях и других регионах.

Среди изъятого оружия три пулемета, шесть автоматов Калашникова, пистолеты-пулеметы, винтовки, карабины, ружья, пистолеты, револьверы и много другого. Также были обнаружены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, около восьми тысяч патронов, более 7 кг пороха и тротила.

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